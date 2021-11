LE CLOWN ET LA FÉE | auditorium de La Cité du Vin La Cité du Vin, 10 décembre 2021, Bordeaux.

La Cité du Vin, le vendredi 10 décembre à 19:00

**SYNOPSIS:** _« – Quelle est la couleur du ciel, s’il vous plaît ? »_ En errance, un clown triste apparait : il a perdu ses couleurs. Une fois sur scène, il se retrouve devant son public. Il s’explique, il n’a plus et ne se souvient même plus des couleurs. _« – Messieurs-dames les Enfants et autres Papamamans »_ vont l’aider à appeler Madame La Fée : _« – Car si nous sommes, nous pourrions ! »_. Cette dernière ne lui donne pas le choix : pour qu’il puisse parcourir ses rêves et retrouver ses couleurs, il devra s’endormir et affronter ses peurs. Des voyages initiatiques au travers desquels il devra apprendre et réapprendre le rythme, l’équilibre, l’écoute et le partage. Ainsi, couleur après couleur, il récupérera sa joie de vivre et continuera sa route… **PERSONNAGES et DÉCORS:** Yéroelle le Clown la Fée Zéol les deux Étoiles la Lune, la Montagne et l’Arbre . **BANDE-ANNONCE:** [>**Lien vidéo**](https://vimeo.com/638815357) * **Informations et réservations sur** : [leclownetlafee.fr](https://www.leclownetlafee.fr/) * Création et production : [TEDUA](https://www.association-tedua.fr/) et [Mirail Production](https://www.mirail-production.fr/) * Médiation culturelle : [Anne Lucie Dumay](diffusion@association-tedua.fr)

Adultes: 20€ | Enfants: 10€ | Tarifs de groupe, tarifs spéciaux (contactez-nous!)

Spectale de théâtre, conte interactif et musical. Six personnages jouent et parlent intimement aux enfants comme aux parents, à tout âge. Vendredi 10 décembre à 19h, auditorium de La Cité du Vin.

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 quai de Bacalan, 33300 Bordeaux, FRANCE Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde



