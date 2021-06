Grignan Grignan Drôme, Grignan Le Clover Trio en concert invite Mamia Cherif Grignan Grignan Catégories d’évènement: Drôme

Grignan

Le Clover Trio en concert invite Mamia Cherif Grignan, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Grignan. Le Clover Trio en concert invite Mamia Cherif 2021-07-04 21:30:00 21:30:00 – 2021-07-04 00:30:00 00:30:00 Le CabaRé 1000 route de Valréas Lieu- Dit la petite Tuilière,

Grignan Drôme Grignan Venez découvrir le nouveau disque du Clover Trio » Puppet Dance «

Avec la chanteuse Mamia Cherif. mamiacherif@gmail.com +33 9 62 68 84 20 https://clovertrio.com/ dernière mise à jour : 2021-06-22 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Grignan Étiquettes évènement : Autres Lieu Grignan Adresse Le CabaRé 1000 route de Valréas Lieu- Dit la petite Tuilière, Ville Grignan lieuville 44.41094#4.91749