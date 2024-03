Le Cloube Nontron, vendredi 12 avril 2024.

Le Cloube Nontron Dordogne

Le Club où l’on Ose (ou pas), où on l’Ouvre (ou pas), où l’on Bavarde (ou pas), où l’on s’Esclaffe, Ecoute, Echange… Encouragés par un verre ou une coupe, par une tasse ou un bol et surtout, surtout par des livres romans, BD ou docs. Partagez, commentez, découvrez vos lectures et livres de demain.

Le Club où l’on Ose (ou pas), où on l’Ouvre (ou pas), où l’on Bavarde (ou pas), où l’on s’Esclaffe, Ecoute, Echange… Encouragés par un verre ou une coupe, par une tasse ou un bol et surtout, surtout par des livres romans, BD ou docs. Partagez, commentez et découvrez vos lectures et livres de demain. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 18:00:00

fin : 2024-04-12

Médiathèque

Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine mediathequesperigordnontronnais@ccpn.fr

L’événement Le Cloube Nontron a été mis à jour le 2024-02-28 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin