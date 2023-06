Café Jam Nancy – Des Balkans à l’Orient Le clou & le bec | Nancy Nancy, 22 juin 2023, Nancy.

Café Jam Nancy – Des Balkans à l’Orient Jeudi 22 juin, 19h00 Le clou & le bec | Nancy Entrée libre

Après le succès de la première jam du 25 mai, Le Clou et le Bec (place des Vosges, Nancy) nous accueille de nouveaux pour ce deuxième rendez-vous autour des musiques traditionnelles des Balkans à l’Orient.

Apportez vos instruments pour partager vos plus beaux morceaux et chants klezmer, Grecs, Tziganes et plus encore (tous les instruments sont les bienvenus), ou venez simplement vous dépayser en écoutant les musiciens jouer.

Le clou & le bec | Nancy 30 Place des Vosges 54000 Nancy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T19:00:00+02:00 – 2023-06-22T22:00:00+02:00

