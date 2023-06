Passion Equestre & Sports mécaniques le clôt d’Arnet Saint-Pardoux-d’Arnet Catégories d’Évènement: Creuse

Saint-Pardoux-d'Arnet Passion Equestre & Sports mécaniques le clôt d’Arnet Saint-Pardoux-d’Arnet, 8 juillet 2023, Saint-Pardoux-d'Arnet. Passion Equestre & Sports mécaniques 8 – 18 juillet le clôt d’Arnet Sur inscription et tarif selon les revenus de la famille Séjour « Passion équestre & sport mécanique » de 11 jours, dans un cadre verdoyant et une nature préservée au cœur du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin. Les jeunes auront le choix de pratiquer de la moto et du quad. Une belle occasion aussi pour des passionnés d’équitation de se perfectionner tout en profitant d’un environnement pastoral le clôt d’Arnet Le Bourg 23260 St-Pardoux-d’Arnet Saint-Pardoux-d’Arnet 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.clavim.asso.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

