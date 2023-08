Nouveauté : Le Clos Gaudrez Le Clos Gaudrez Montreuil-Bellay, 16 septembre 2023, Montreuil-Bellay.

Ancienne résidence du sénéchal de la baronnie de Montreuil-Bellay, elle fut construite à la jonction du Bas Moyen-âge et de la Renaissance (fin du 15e et début du 16e siècle). Elle fut également la demeure du Dr Jules Gaudrez, médecin et philanthrope, qui fut maire de Montreuil-Bellay de 1908 à 1912.

Ancienne résidence du sénéchal de la baronnie de Montreuil-Bellay, elle fut construite à la jonction du Bas Moyen-âge et de la Renaissance (fin du 15e et début du 16e siècle). Elle fut également la demeure du Dr Jules Gaudrez, médecin et philanthrope, qui fut maire de Montreuil-Bellay de 1908 à 1912.

Le Clos Gaudrez
77 rue du Docteur Gaudrez
49260 Montreuil-Bellay

Visites libres des jardins.

Visites libres des jardins.

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

