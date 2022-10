On dirait le sud Le clos du rhone Saintes-Maries-de-la-Mer Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saintes-Maries-de-la-Mer

On dirait le sud Le clos du rhone, 22 octobre 2022, Saintes-Maries-de-la-Mer. On dirait le sud 22 – 31 octobre Le clos du rhone

300€

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. handicap auditif;handicap moteur;handicap psychique;handicap intellectuel hi;mi;pi;ii Le clos du rhone 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Au départ de Chilhac, un séjour coconstruit avec les ados eux-mêmes et quelques places extérieures sont ouvertes.

Séjour où les jeunes ont leur mot à dire dans le déroulement des journées, dans la gestion de la vie quotidienne. Un séjour où l’équipe d’animation est au service du projet des jeunes pour les faire grandir et s’autonomiser.

Un séjour où la gestion du collectif et la découverte d’un nouvel environnement (bord de mer, ornitho…) vont de paire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T08:00:00+02:00

2022-10-31T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saintes-Maries-de-la-Mer Autres Lieu Le clos du rhone Adresse 13460 Ville Saintes-Maries-de-la-Mer Age minimum 14 Age maximum 17 lieuville Le clos du rhone Saintes-Maries-de-la-Mer Departement Bouches-du-Rhône

Le clos du rhone Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saintes-maries-de-la-mer/

On dirait le sud Le clos du rhone 2022-10-22 was last modified: by On dirait le sud Le clos du rhone Le clos du rhone 22 octobre 2022 Le clos du rhone Saintes-Maries-de-la-Mer Saintes-Maries-de-la-Mer

Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône