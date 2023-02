MARDINNOV : 19ème édition ! Le Clos du Puits Châteauneuf-sur-Isère Catégories d’Évènement: Châteauneuf-sur-Isère

Entrée libre sur inscription.

Entrée libre sur inscription.

Découvrez 5 innovations de startup locales présentées par leurs fondateur•rice•s !

MARDINNOV : 19ème édition !

Notre territoire regorge de talents et d’idées nouvelles, et ce dans de nombreux domaines : écologie, mobilité, sport, mode, tourisme, gastronomie, …

Les porteur•se•s de projet se retrouvant régulièrement confronté•e•s à la communication de leur innovation digitale sur leur propre territoire d’installation, le Moulin Digital, Valence Romans Agglomération, Digital League, et le Département de la Drôme, avec le soutien de La French Tech, se sont réunis pour créer et proposer un évènement consacré à la mise en lumière des pépites d’innovation numérique drômoises !

Ainsi, nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la 19ème édition de Mardinnov!

Le format de la soirée se veut toujours dynamique et surprenant: 5 nouveaux pitchs de présentation de 5 nouvelles innovations ;

des questions des participants en direct pour mieux comprendre ces nouvelles start-up ;

un buffet networking pour échanger, faire des affaires, trouver des partenaires dans la convivialité !

