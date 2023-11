Retraite Yoga et pleine conscience Le Clos des Lucioles Le Masnau-Massuguiès, 24 novembre 2023, Le Masnau-Massuguiès.

Le Masnau-Massuguiès,Tarn

Une belle parenthèse en automne, ça vous tente ? Dans un cadre apaisant nous vous invitons à découvrir 2 pratiques complémentaires reconnues favorisant une meilleure gestion du stress et des émotions?.

2023-11-24 fin : 2023-11-26 . EUR.

Le Clos des Lucioles Saint Paul de Massuguiès

Le Masnau-Massuguiès 81530 Tarn Occitanie



Would you like to take a break in autumn? In a soothing setting, we invite you to discover 2 complementary practices recognized as helping you to better manage stress and emotions?

¿Le apetece tomarse un respiro en otoño? En un entorno relajante, le invitamos a descubrir 2 prácticas complementarias reconocidas por ayudar a gestionar mejor el estrés y las emociones..

Wie wäre es mit einer Auszeit im Herbst? In einem beruhigenden Rahmen laden wir Sie ein, zwei anerkannte komplementäre Praktiken zu entdecken, die einen besseren Umgang mit Stress und Emotionen fördern?

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme Sidobre Vals et Plateaux