Marché de Noël Le clos des fées Fontaine-le-Dun Catégories d’Évènement: Fontaine-le-Dun

Seine-Maritime Marché de Noël Le clos des fées Fontaine-le-Dun, 2 décembre 2023, Fontaine-le-Dun. Fontaine-le-Dun,Seine-Maritime Marché de Noël.

Entrée libre.

Samedi 14h-20h; dimanche 10h-18h.

Samedi 2023-12-02 fin : 2023-12-03 . .

Le clos des fées hameau de conteville

Fontaine-le-Dun 76450 Seine-Maritime Normandie



Christmas market.

Free admission

Saturday 2pm-8pm; Sunday 10am-6pm Mercado de Navidad.

La entrada es gratuita

Sábado 14:00-20:00; domingo 10:00-18:00 Weihnachtsmarkt.

Der Eintritt ist frei

