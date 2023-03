Atelier Bois d’Oublis : entre tradition et objet d’art. Découvrir le travail du tourneur sur bois. Le Clos des Arts, 27 mars 2023, Brindas.

Atelier Bois d’Oublis : entre tradition et objet d’art. Découvrir le travail du tourneur sur bois. 27 mars – 2 avril Le Clos des Arts

Entre l’art et la matière, il y a le geste et le regard de l’artisan. C’est cette rencontre qui fait qu’une branche devient une œuvre, qu’un bois qu’on ne voit plus devient un point d’éveil à l’émotion, qu’un objet banal devient un objet plaisant éclairant notre quotidien.

Tourneur sur bois est un métier ancien qui a connu bien des évolutions. Ces dernières décennies, c’est du côté du tournage d’art que le développement a été le plus fort. La production en ce domaine est importante et variée et les pièces d’exceptions s’exposent de salons en salons.

Mais le travail du tourneur sur bois est aussi de créer des objets à usage quotidien dont la qualité de conception et de finition est élevée tant sur le plan esthétique que sur le plan de la durabilité de l’objet. Pour ce faire, le tourneur travail seul ou en collaboration avec d’autres corps de métiers : ébénistes, concepteurs, architectes d’intérieur, ferronniers, maroquiniers, céramistes, etc.

Luminaires, objets décoratifs, mobilier, restauration patrimoniale, arts de la table, jeux et jouets, , … la liste est longue des possibilités. Le point commun, depuis la pièce d’exception jusqu’à l’objet le plus banal, est de révéler la matière dans ce qu’elle a de plus beau par la forme, le texturage, la finition, l’association d’autres matériaux.

Cette démarche, exercée dans un atelier de proximité, permet d’installer avec le public un échange sur la valeur du travail artisanal et de contribuer à une « éducation à la consommation et au beau », au travers de l’origine des matières premières, des choix de fabrication, de l’explication du savoir-faire, de l’accueil à l’atelier, de la coopération, des outils, des gestes, etc.

Durant toute la semaine des JEMA 2023, vous pourrez approcher le travail d’un atelier de tournage sur bois. Du lundi soir au dimanche, vous pourrez découvrir une exposition de pièces d’art et d’objets sublimant le quotidien avec temps d’échanges et d’explication sur la fabrication des pièces.

Mardi, mercredi, jeudi vendredi matin : démonstration et temps d’échange à destination du public jeune.

Dimanche matin : démonstration tout public. Tournage d’un trembleur. Le trembleur est une pièce de hauteur variable dont la particularité est d’enchaîner des formes classiques de tournage sur bois tutoyant des sections longues sur des diamètres de 2 mm seulement. Il s’agit d’un exercice de maîtrise.

Le Clos des Arts 10 montée du clos 69126 Brindas Brindas 69126 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T16:00:00+02:00 – 2023-03-27T20:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00

tournage sur bois trembleur

L. Picard