Visite du Clos de Maïs Le Clos de Maïs, 2 juin 2023, Burie. Visite du Clos de Maïs 2 – 4 juin Le Clos de Maïs Entrée libre Visite contée par les propriétaires évoquant la création du jardin et ses évolutions depuis 1973. Le Clos de Maïs 2 rue de la Fontaine, 17770 Burie, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine Burie 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 94 92 05 Jardin secret au cœur du bourg de Burie, le long d’un lavoir orné d’une belle sculpture, le Clos de Maïs se dévoile peu à peu au fil de la promenade guidée ou non par les propriétaires jardiniers. C’est un jardin qui comporte des clématites, des rosiers, des érables japonais, des arbustes à fleurs et de multiples vivaces. L’ambiance est anglaise, avec une touche japonisante… sans oublier un potager plantureux et parfois insolite. Superficie : 2 500 m² Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

