Vendredi 18 novembre, 20h30 Au Collectif de Chateau9 2 bis, rue du Clos de l'île à Châteauneuf sur Cher Decibal Le Grand Barbichon Prod (18) Le Berry, Décibal le défend, le chante et le mène à la danse avec passion. Le groupe cultive d'années en années l'envie profonde de donner un vent de liberté à l'héritage des traditions berrichonnes. Cette source d'inspiration se transforme en un heureux mélange de compositions et de collectages, arrangés et portés au service de la danse. Avec énergie, ils mènent le bal ! Saxophone soprano, flûte traversière, chant par Cyril Berthet. Bouzouki, chant par Cédric Loosli. Basse électrique, percussions, chant par David Roblin. Vielle à roue, chant par Benoît Roblin. Durée : 2h Bal folk Trad' Tout public Prix libre – venez avec votre panier à partager pour l'après bal !

2022-11-18T20:30:00+01:00

2022-11-19T00:30:00+01:00

