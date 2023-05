Fun Aventure à la Campagne le clos d’Arnet, 1 août 2023, Limoges.

Fun Aventure à la Campagne 1 – 14 août le clos d’Arnet 810

Séjour à Thématique Multi activités sur un centre disposant d’un terrain de Quad et d’une piscine chauffée.

Les jeunes seront ammenés à se dépasser physiquement et mentalement à travers des activités originales et diversifiée (atelier culinaire, hip hop, quad, équitation, piscine…)

le clos d’Arnet le bourg 23260 Le clos d’arnet Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.velsvoyages.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 47 70 93 93 »}, {« type »: « email », « value »: « infos@velsvoyages.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-01T08:00:00+02:00 – 2023-08-01T23:59:00+02:00

2023-08-14T00:00:00+02:00 – 2023-08-14T19:00:00+02:00

