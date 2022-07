Le Clos Basté en mobylette !, 23 août 2022, .

Le Clos Basté en mobylette !



2022-08-23 – 2022-08-23

EUR 78 78 Accueil et présentation de l’appellation Madiran et du domaine Clos Basté.

Karine et Dominique, de Vous en Mob, vous accompagneront sur les routes choisies pour découvrir les richesses du Vic-Bilh. Haltes commentées dans des lieux historiques. Balades dans des paysages splendides avec les Pyrénées en toile de fond. Vibrations garanties !

Déjeuner et dégustation dans les vignes, en bord de lac.

Retour au domaine pour le Pacherenc moelleux et sa tourte.

Sur réservation.

