La création et la restauration de vitraux : de l’artisanat à l’état pur Le cloître Saint-Galmier Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Galmier La création et la restauration de vitraux : de l’artisanat à l’état pur Le cloître Saint-Galmier, 16 septembre 2023, Saint-Galmier. La création et la restauration de vitraux : de l’artisanat à l’état pur 16 et 17 septembre Le cloître Liliane Malvolti vous accueille dans son atelier pour une visite commentée. Un rendez-vous à ne pas manquer ! Le cloître 15, boulevard Cousin, 42330 Saint-Galmier Saint-Galmier 42330 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Mairie de St Galmier Détails Catégories d’Évènement: Loire, Saint-Galmier Autres Lieu Le cloître Adresse 15, boulevard Cousin, 42330 Saint-Galmier Ville Saint-Galmier Departement Loire Lieu Ville Le cloître Saint-Galmier

Le cloître Saint-Galmier Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-galmier/