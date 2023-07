Candlelight, Spécial QUEEN Le Cloître Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Candlelight, Spécial QUEEN Le Cloître Marseille, 20 juillet 2023, Marseille. Candlelight, Spécial QUEEN Jeudi 20 juillet, 19h30 Le Cloître Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Marseille. Achète tes billets dès maintenant et redécouvre la musique de Queen interprétée par un quatuor à cordes, en plein air au Cloître !

2023-07-20T19:30:00+02:00 – 2023-07-20T23:30:00+02:00

2023-07-20T19:30:00+02:00 – 2023-07-20T23:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le Cloître Adresse 20 bd madeleine rémusat 13013 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Le Cloître Marseille

