Christophe LeLoiL promène la sonorité feutrée de sa trompette sur toutes les scènes d'Europe depuis plus de 20 ans. Rob Clearfield est cette étoile montante du piano, originaire de Chicago, qui cumule les collaborations prestigieuses. Tous deux se sont trouvés à Marseille, par le truchement d'un réseau social. Leur musique est brumeuse, romantique, swingante et virtuose. Elle mixe une sélection de compositions réinventées pour l'occasion, et un choix de standards qu'ils affectionnent et déconstruisent avec maestria au fil du concert. Le programme de la soirée : · Arrivée 19H45, accueil avec un apéritif

· 20h15 : 1er set de 25 minutes

· Fin du 1er set, place au diner.

· Début du 2e set au moment du dessert. Le menu : ENTREE : Coulis de cresson, œuf parfait, pickles concombre et oignon rouge, tuile parmesan PLAT : Filet de loup de Méditerranée, persil tubéreux étuvé, palet de pomme de terre frite, confiture d’algues et champignons, mayonnaise au corail DESSERT : Dôme vanille-miel-agrumes, zestes de citron vert

