Banquets de l'Ovalie : soirée argentine Le Cloître, 27 juillet 2023, Marseille 13e Arrondissement

Bouches-du-Rhône Marseille 13e Arrondissement . EUR 39 39 Le Cloître veut lier ses valeurs à celles de l’Ovalie afin de valoriser la richesse culturelle des terres de rugby à travers la gastronomie, l’oenologie, l’histoire ….

Du 18 mars et jusqu’au 28 octobre, ils vous proposent des soirées hors du temps qui vous feront vivre les plus belles rencontres de la compétition. Les Grands Banquets de l’Ovalie continuent de vous faire voyager à travers les plus grandes nations du rugby mondial. Cette fois, nous nous arrêtons en Argentine, le pays du tango, des Pumas et du locro criollo… Le programme Le Cloître 20 Boulevard Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement

