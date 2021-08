Chalon-sur-Saône Cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Le Cloître des Livres – 1er salon des auteurs de Bourgogne et de Franche Comté – Chalon-sur-Saône Cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Depuis la création de la Bibliothèque municipale en 1824, la création littéraire se conjugue harmonieusement à Chalon avec le patrimoine culturel. La ville, avec l’appui des librairies partenaires, a donc choisi les journées européennes du patrimoine et un lieu historique récemment restauré, le cloître de la cathédrale Saint-Vincent, au coeur du centre-ville, pour faire découvrir ou redécouvrir au public des auteurs venus de toute la région pour présenter leurs œuvres et rencontrer les visiteurs pour une discussion ou une dédicace. Au rendez-vous: de la fiction pour enfants et adultes, des documentaires dans tous les champs du savoir, de la bibliophilie contemporaine, et même quelques livres anciens proposés par un libraire spécialisé.

entrée libre dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le cloître de la cathédrale, rouvert en 2019 après de longs travaux, accueillera le premier salon des auteurs de Bourgogne-Franche-Comté.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

