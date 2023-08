Cordeliers x IBOAT : MYD Le Cloitre des Cordeliers Saint-Émilion, 9 septembre 2023, Saint-Émilion.

Cordeliers x IBOAT : MYD Samedi 9 septembre, 18h00 Le Cloitre des Cordeliers Tarif : 20 €.

Dansez et mangez sur le rythme d’un DJ set au cœur d’un Monument historique jusqu’à minuit et terminez votre soirée au Club de l’iBOAT si vous le souhaitez !

Possibilité de réserver : sa place de navette de bus aller-retour depuis Bordeaux, son panier pique-nique pour 2 personnes et son entrée à l’iBOAT.

Le Cloitre des Cordeliers 2 Rue de la Porte Brunet 33330 SAINT-EMILION Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T18:00:00+02:00 – 2023-09-09T23:59:00+02:00

