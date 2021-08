Le clocher de Saint-Amand se fait une beauté Eglise Saint-Amand de Caudéran, 24 septembre 2021, Bordeaux.

Le clocher de Saint-Amand se fait une beauté

du vendredi 24 septembre au jeudi 21 octobre à Eglise Saint-Amand de Caudéran

Le clocher de Saint-Amand se fait une beauté ——————————————– Tempêtes et expositions récurrentes aux intempéries, anciennes restaurations néfastes, corrosion et fissures sont les maux du clocher de Saint-Amand de Caudéran. Aujourd’hui, son chantier de restauration est vaste : pierres, vitraux, menuiseries, croix métallique, mais aussi système campanaire et cadrans d’horloge subissent un lifting complet. L’occasion de comprendre tous les enjeux du chantier et les savoir-faire mis en action.

Gratuit, sur réservation

Eglise Saint-Amand de Caudéran 173 avenue Louis Barthou, Bordeaux Caudéran Bordeaux Les Pins-Francs Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T14:00:00 2021-09-24T15:00:00;2021-10-21T14:00:00 2021-10-21T15:00:00