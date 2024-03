LE CLIP DIY File7 / Magny le Hongre / 77 Magny-le-Hongre, mercredi 15 mai 2024.

Cet atelier a pour but d’aider les artistes à comprendre comment réaliser et produire un clip avec un budget limité et surtout par leurs propres moyens. À l’aide d’exemples concrets, nous expliquerons que la réalisation d’un clip qualitatif découle surtout d’un concept fort, d’une maîtrise technique et d’une ambition en accord avec les moyens financiers des artistes.

Intervenants : Doock Productions (Lucile Benard & Maxime Hebert)

Résas : accompagnement@file7.com

En précisant votre nom, votre prénom, et le nom du groupe / artiste.

File7 / Magny le Hongre / 77 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre 77700 Seine-et-Marne Île-de-France

