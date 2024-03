Le Climat Libé Tour 2024 continue en mars ! Académie du climat Paris, vendredi 29 mars 2024.

Du vendredi 29 mars 2024 au dimanche 31 mars 2024 :

Les 29 (soir), 30 et 31 mars, rendez-vous à l’Académie du Climat pour la deuxième étape 2024 du « Climat Libé Tour ». Un week-end au croisement entre écologie et enjeux sociaux à découvrir à travers concerts, stand-up, ateliers, mobilisation sur la pollution de l’air, rencontres et débats.

Transports, rénovation industrielle, végétalisation… En 2024, Libé informe sur les enjeux de la transition écologique lors d’une série de rendez-vous gratuits et grand public. Objectif : trouver des solutions au plus proche des territoires. Deuxième étape du tour 2024 : Paris, les 29 (soir), 30 et 31 mars.

Qui est légitime à parler d’écologie ? Comment informer les populations des quartiers les plus touchées par la pollution de l’air ? Comment inviter l’écologie dans son art pour mieux sensibiliser ? Faut-il rire ou pleurer de l’urgence climatique ?

L’objectif de cette édition est de mettre autour d’une même table, d’une même scène, d’un même atelier des écolos acharnés, des engagés tout juste sensibilisés et des militants à petite dose. Notre défi est de faire sortir l’écologie des cercles de récits habituels en créant des discussions entre les habituels des plateaux et les futures voix de l’engagement. Ici et maintenant, face à l’urgence climatique scientifiques, jeunes, travailleurs, comment faire bloc ?

Au programme ?

Une soirée stand-up avec de nombreux humoristes (Arezki Chougar, Mamari, Yoanna Sallesse et Suzy Dupin), des conférences, des débats, des ateliers textiles, d’écriture et de danse, un studio photo, des concerts, un DJ set et même un banquet végétal !

Un événement coproduit avec la Ville de Paris, l’Académie du Climat et Banlieues Climat. En partenariat avec le Crédit Coopératif, l’Ademe, la Fondation Jean-Jaurès, Greenpeace, Oxfam, Médiatransports, Pioche! Magazine et Vert, le média.

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004

Contact : https://www.climat-libe-tour.liberation.fr/ https://www.eventbrite.fr/e/climat-libe-tour-paris-tickets-844791202227?aff=oddtdtcreator

Nicolas Ridou Assistez au Climat Libé Tour 2024