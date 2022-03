Le climat change, Dame Nature s’adapte ! Domaine national du château de Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Les samedi et dimanche après-midis de 14h à 18h, des ateliers, à destination de tout public, seront animés par les associations locales Ecocène et Petits Débrouillards. Ces activités se tiendront dans les Jardins Renaissance. Des thématiques liées au changement climatique seront abordées, des expériences proposées. Le public quittera nos pelouses avec de nouvelles clefs de compréhension de l’évolution du climat et de son impact sur la biodiversité.

Gratuité – accès libre

À travers un engagement local avec la Ville de Pau et son agglomération, le Domaine accueillera des associations qui animeront des ateliers sur les effets du changement climatique et la biodiversité. Domaine national du château de Pau 2 rue du Château, 64000 Pau, Pyrénées Atlantiques, Nouvelle-Atlantique Pau Pyrénées-Atlantiques

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

