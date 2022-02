Le climat aujourd’hui Bruges-Capbis-Mifaget Bruges-Capbis-Mifaget Catégories d’évènement: Bruges-Capbis-Mifaget

Le climat aujourd’hui Bruges-Capbis-Mifaget, 25 mars 2022, Bruges-Capbis-Mifaget. Le climat aujourd’hui Salle des Fêtes de l’Asile 4 Rue de la Poste Bruges-Capbis-Mifaget

2022-03-25 – 2022-03-25 Salle des Fêtes de l’Asile 4 Rue de la Poste

Bruges-Capbis-Mifaget Pyrénées-Atlantiques Bruges-Capbis-Mifaget EUR 0 0 Le collectif Bruges-Capbis-Mifaget Demain organise une conférence avec Christophe Cassou, chercheur au GIEC sur « l’évolution du climat au niveau de la planète, ses conséquences et ce qui peut être envisagé à un niveau local, préventivement et face aux bouleversements possibles ».

