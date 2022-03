Le CLIC expose à Port en Bessin-Huppain Port-en-Bessin-Huppain Port-en-Bessin-Huppain Catégories d’évènement: Calvados

Port-en-Bessin-Huppain

Le CLIC expose à Port en Bessin-Huppain Port-en-Bessin-Huppain, 25 février 2022, Port-en-Bessin-Huppain. Le CLIC expose à Port en Bessin-Huppain Centre culturel Léopold Sédar Senghor 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain

2022-02-25 14:00:00 – 2022-03-11 18:00:00 Centre culturel Léopold Sédar Senghor 2 rue du Croiseur Montcalm

Port-en-Bessin-Huppain Calvados Port-en-Bessin-Huppain Le Clic, le club photo de Cairon, existe depuis 2003. Quinze photographes amateurs y partagent leur intérêt pour la pratique photographique. Leur nouvelle expo, «Architecture, Rue en N&B», est un clin d’oeil aux années « Doisneau, Cartier Bresson » . Présence des artistes les samedis et dimanches après-midi. Le Clic, le club photo de Cairon, existe depuis 2003. Quinze photographes amateurs y partagent leur intérêt pour la pratique photographique. Leur nouvelle expo, «Architecture, Rue en N&B», est un clin d’oeil aux années « Doisneau, Cartier Bresson » … +33 2 31 21 92 33 http://www.portenbessin-huppain.fr./ Le Clic, le club photo de Cairon, existe depuis 2003. Quinze photographes amateurs y partagent leur intérêt pour la pratique photographique. Leur nouvelle expo, «Architecture, Rue en N&B», est un clin d’oeil aux années « Doisneau, Cartier Bresson » . Présence des artistes les samedis et dimanches après-midi. Centre culturel Léopold Sédar Senghor 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain

dernière mise à jour : 2022-03-01 par OT Bayeux Intercom

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Port-en-Bessin-Huppain Autres Lieu Port-en-Bessin-Huppain Adresse Centre culturel Léopold Sédar Senghor 2 rue du Croiseur Montcalm Ville Port-en-Bessin-Huppain lieuville Centre culturel Léopold Sédar Senghor 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain Departement Calvados

Port-en-Bessin-Huppain Port-en-Bessin-Huppain Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/port-en-bessin-huppain/

Le CLIC expose à Port en Bessin-Huppain Port-en-Bessin-Huppain 2022-02-25 was last modified: by Le CLIC expose à Port en Bessin-Huppain Port-en-Bessin-Huppain Port-en-Bessin-Huppain 25 février 2022 Calvados Port-en-Bessin-Huppain

Port-en-Bessin-Huppain Calvados