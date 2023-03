PORTES OUVERTES À LA FERME ET MARCHÉ LOCAL Le Clerjus OT EPINAL ET SA REGION Le Clerjus Catégories d’Évènement: Le Clerjus

Vosges

PORTES OUVERTES À LA FERME ET MARCHÉ LOCAL, 11 juin 2023, Le Clerjus OT EPINAL ET SA REGION Le Clerjus. PORTES OUVERTES À LA FERME ET MARCHÉ LOCAL 6 le roulier Le Clerjus Vosges

2023-06-11 10:00:00 10:00:00 – 2023-06-11 16:00:00 16:00:00 Le Clerjus

Vosges Le Clerjus Vosges . Portes ouvertes à la ferme

Marché de producteurs et artisans locaux

Repas sur place par un foodtruck avec burgers aux steaks de la ferme et plateaux de charcuteries locales et de la ferme (pensez à réserver)

Balades en calèche +33 7 50 95 69 58 Le Clerjus

dernière mise à jour : 2023-03-24 par OT EPINAL ET SA REGION

Détails Catégories d’Évènement: Le Clerjus, Vosges Autres Lieu Le Clerjus Adresse 6 le roulier Le Clerjus Vosges OT EPINAL ET SA REGION Ville Le Clerjus OT EPINAL ET SA REGION Le Clerjus Departement Vosges Tarif Lieu Ville Le Clerjus

Le Clerjus Le Clerjus OT EPINAL ET SA REGION Le Clerjus Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le clerjus ot epinal et sa region le clerjus/

PORTES OUVERTES À LA FERME ET MARCHÉ LOCAL 2023-06-11 was last modified: by PORTES OUVERTES À LA FERME ET MARCHÉ LOCAL Le Clerjus 11 juin 2023 6 le roulier Le Clerjus Vosges Le Clerjus OT EPINAL ET SA REGION Vosges

Le Clerjus OT EPINAL ET SA REGION Le Clerjus Vosges