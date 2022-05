LE CLEFCY ROCK Ban-sur-Meurthe-Clefcy Ban-sur-Meurthe-Clefcy Catégories d’évènement: Ban-sur-Meurthe-Clefcy

Vosges

LE CLEFCY ROCK Ban-sur-Meurthe-Clefcy, 20 août 2022, Ban-sur-Meurthe-Clefcy. LE CLEFCY ROCK face à la mairie 1145 RD 73 Ban-sur-Meurthe-Clefcy

2022-08-20 16:00:00 16:00:00 – 2022-08-20 face à la mairie 1145 RD 73

Ban-sur-Meurthe-Clefcy Vosges Ban-sur-Meurthe-Clefcy 25 EUR Avec The Rumpled, Willcox, King Phantom, Banane Metalik.

Billetterie sur http://www.le-clefcyrock.sitew.fr/billetterie.E.htm lesenfantsdurock88@gmail.com https://www.weezevent.com/le-clefcyrock3 face à la mairie 1145 RD 73 Ban-sur-Meurthe-Clefcy

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Ban-sur-Meurthe-Clefcy, Vosges Autres Lieu Ban-sur-Meurthe-Clefcy Adresse face à la mairie 1145 RD 73 Ville Ban-sur-Meurthe-Clefcy lieuville face à la mairie 1145 RD 73 Ban-sur-Meurthe-Clefcy Departement Vosges

Ban-sur-Meurthe-Clefcy Ban-sur-Meurthe-Clefcy Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ban-sur-meurthe-clefcy/

LE CLEFCY ROCK Ban-sur-Meurthe-Clefcy 2022-08-20 was last modified: by LE CLEFCY ROCK Ban-sur-Meurthe-Clefcy Ban-sur-Meurthe-Clefcy 20 août 2022 Ban-sur-Meurthe-Clefcy Vosges

Ban-sur-Meurthe-Clefcy Vosges