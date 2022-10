Le clavier bien tempéré Dijon Dijon Catégories d’évènement: Cte-d'Or

Cte-d’Or Le conservatoire célèbre les 300 ans de la parution du 1er livre du « Clavier bien tempéré » de Jean-Sébastien Bach. Avec Benoît Tourette, professeur de piano au C.R.R., samedi 22 octobre à 18h, auditorium de la Maîtrise (entrée gratuite).

Une présentation de l’œuvre sera proposé dès 16h, sur place. Une conférence, donnée par Claude Abromon vendredi 21 octobre à 18h30, au Conservatoire, sera l’occasion de comparer deux piliers de la musique classique occidentale : le traité de Rameau et ce 1er livre de Bach lamaitrise@groupe-sb.org +33 3 80 40 40 22 https://www.maitrisededijon.fr/les-concerts/ Auditorium de la Maîtrise 14 Rue du Nuits-Saint-Georges Dijon

