du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée d’Art et d’Industrie En accès libre. Gratuit. Samedi :14h15 – 15h15 – 16h45. Dimanche: 10h30 – 11h30 – 14h15 – 15h15.

Le musée possède un trésor : un grand clavecin au somptueux décor de « chinoiserie » posé sur un piétement en bois sculpté et doré. Découverte de son histoire à travers une visite guidée. Musée d’Art et d’Industrie 2, place Louis Comte, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne Loire

