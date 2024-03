Le classique « Lettre d’une inconnue » de Stefan Zweig au Lucernaire Théâtre Le Lucernaire Paris, mercredi 20 mars 2024.

Du mercredi 20 mars 2024 au dimanche 12 mai 2024 :

dimanche

de 15h30 à 16h35

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h05

.Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans. payant

De 10 à 30 euros.

Une plongée dans le cœur d’une femme entre passion et folie, espoir et désespoir.

De ses treize ans jusqu’à son dernier souffle, dans l’indifférence absolue, elle s’est abîmée, perdue et niée. Par amour pour lui, croit-elle. Mais qu’est-ce qu’un amour qui n’a pour écho que le silence ?

Et pourtant l’histoire qu’elle confie à cet homme aujourd’hui est la sienne, la leur. Celle de son amour absolu et secret. De son obsession aussi. L’obsession de lui. L’histoire de celle qu’elle est devenue parce qu’il ne l’a jamais reconnue : une femme sans visage, sans nom et sans vie, qui s’est lentement effacée aux yeux du monde. Car ne pas exister dans son regard à lui, c’était n’exister dans celui de personne.

Rencontre avec l’équipe artistique le vendredi 29 mars 2024, à l’issue de la représentation.

« Une romance sur un fond de notes dramatiques et poignantes, interprétée avec une émotion bouleversante par Betty Pelissou. » – Art Scène.Radio

« Un texte fort, porté par une comédienne totalement investie dans le rôle au point qu’elle n’en ressort pas indemne et nous non plus. » – Classique en Provence

Théâtre Le Lucernaire 53, rue Notre-Dame-des-Champs 75006

Contact : https://billetterie-lelucernaire.tickandlive.com/evenement/lettre-dune-inconnue +33145445734 https://www.facebook.com/lucernaireparis/ https://www.facebook.com/lucernaireparis/ https://www.lucernaire.fr/theatre/lettre-dune-inconnue/

@ Cie Poqueline