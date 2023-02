Découvrez les rapaces nocturnes du Vercors ! Le Clariant Corrençon-en-Vercors Catégories d’Évènement: Corrençon-en-Vercors

Participation libre pour la partie en salle et sur réservation pour la balade nocturne (places limitées). Clôture des inscriptions le vendredi 3 mars à 18h.

Une soirée à la découverte des rapaces nocturnes mêlant exploration et contes ! Le Clariant 38250 Corrençon-en-Vercors Corrençon-en-Vercors 38250 Isère Auvergne-Rhône-Alpes À l’occasion de la 15ème Nuit de la Chouette, le Parc naturel régional du Vercors vous propose de découvrir les rapaces nocturnes lors d’une soirée qui débutera en salle avec une présentation des chouettes et hiboux du Vercors, et qui se poursuivra par une balade nocturne où se mêleront exploration et contes, co-animée par un garde de la Réserve Naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors et une accompagnatrice en montagne.

Boissons chaudes offertes par le Parc ! Nous vous donnons rendez-vous le samedi 4 mars au Clariant à Corrençon-en-Vercors ! Pour la balade, prévoir des chaussures et vêtements chauds adaptés à la marche, une lampe, de l’eau.

