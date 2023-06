Spectacle – Mort d’une Montagne Le Claps, Pré au bout du parking Luc-en-Diois, 17 juin 2023, Luc-en-Diois.

Luc-en-Diois,Drôme

Avec cette véritable pièce d’aventure, habitée par le fracas des éléments et le sentiment d’urgence, entrez dans la beauté et la dureté du milieu montagnard.

Repli dans la brasserie du Haut Buech en cas de mauvais temps..

2023-06-17 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-17 . .

Le Claps, Pré au bout du parking

Luc-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With this true adventure play, inhabited by the crash of the elements and a sense of urgency, enter into the beauty and harshness of the mountain environment.

Fallback to the Haut Buech brasserie in case of bad weather.

En esta verdadera obra de aventuras, llena de choque de elementos y de sentido de la urgencia, adéntrese en la belleza y la dureza del entorno montañoso.

En caso de mal tiempo, la brasserie Haut Buech será el escenario.

Mit diesem echten Abenteuerstück, das vom Krachen der Elemente und dem Gefühl der Dringlichkeit bewohnt wird, treten Sie ein in die Schönheit und Härte der Bergwelt.

Bei schlechtem Wetter wird in die Brasserie du Haut Buech ausgewichen.

