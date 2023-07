Festival musical Chapeau bas : Blues Road et Cannibal Mosquitos Le Clapier Saint-Christophe-et-le-Laris, 8 juillet 2023, Saint-Christophe-et-le-Laris.

Saint-Christophe-et-le-Laris,Drôme

Concerts des groupes « Blues Road » et « Cannibal Mosquitos » à 20h à Le Clapier à Saint Christophe et le Laris.

Concert privé adhésion 1€

Buvette et restauration sur place..

2023-07-08 20:00:00 fin : 2023-07-08 . .

Le Clapier

Saint-Christophe-et-le-Laris 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Concerts by « Blues Road » and « Cannibal Mosquitos » at 8pm at Le Clapier in Saint Christophe et le Laris.

Private concert membership 1?

Refreshments and food on site.

Conciertos de « Blues Road » y « Cannibal Mosquitos » a las 20:00 h en Le Clapier de Saint Christophe et le Laris.

Membresía para concierto privado 1?

Refrescos y comida in situ.

Konzerte der Gruppen « Blues Road » und « Cannibal Mosquitos » um 20 Uhr in Le Clapier in Saint Christophe et le Laris.

Privatkonzert mit Mitgliedschaft 1?

Getränke und Essen vor Ort.

