Atelier Vin de noix Le Clapier, 16 juillet 2023, Le Clapier.

Le Clapier,Aveyron

Le vin de noix, boisson très populaire, est souvent préparé dans un cadre familial. Il est célèbre depuis le XVIe siècle pour ses vertus thérapeutiques et il fut depuis considéré comme un vin médicinal, apéritif tonique, dépuratif et digestif..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . EUR.

Le Clapier 12540 Aveyron Occitanie



Walnut wine is a very popular beverage, often prepared in a family setting. It has been famous since the 16th century for its therapeutic virtues, and has since been considered a medicinal wine, aperitif tonic, depurative and digestive.

El vino de nueces es una bebida muy popular, que suele prepararse en familia. Famoso desde el siglo XVI por sus virtudes terapéuticas, desde entonces se considera un vino medicinal, un aperitivo tónico, un depurativo y un digestivo.

Walnusswein ist ein sehr beliebtes Getränk, das häufig im familiären Rahmen zubereitet wird. Er ist seit dem 16. Jahrhundert für seine therapeutischen Eigenschaften berühmt und galt seitdem als Medizinalwein, belebender Aperitif, Entschlackungsmittel und Verdauungshilfe.

