Le Clan des Seigneurs d’Usson en Forez – Animation famille Usson-en-Forez, 15 août 2021, Usson-en-Forez. Le Clan des Seigneurs d’Usson en Forez – Animation famille 2021-08-15 10:00:00 – 2021-08-15 Rdv Carte basalte devant l’Ecomusée Place Alex Folléas

Usson-en-Forez Loire Usson-en-Forez EUR 5 5 Le seigneur Guillaume de Baffie vient de mourir et de laisser son testament. Celui-ci stipule qu’une seule famille pourra lui succéder à la Seigneurie d’Usson en Forez, celle qui parviendra au but ultime du boulet d’argent. dernière mise à jour : 2021-08-09 par

Catégories d'évènement: Loire, Usson-en-Forez