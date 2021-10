Brest Brest Brest, Finistère Le City Tour des Frissons Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Brest Finistère Embarquez à bord du Brest City Tour pour un voyage à 4 mètres de haut et célébrez Halloween de manière inédite ! Pendant une heure, laissez-vous porter par notre sorcière Caroline pour une visite frissonnante. 2 départs programmés : 17h et 18h.

