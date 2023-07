Visitez des galeries souterraines Le citerneau Trampot Catégories d’Évènement: Trampot

Vosges Visitez des galeries souterraines Le citerneau Trampot, 16 septembre 2023, Trampot. Visitez des galeries souterraines 16 et 17 septembre Le citerneau entrée libre et visite commentée Découvrez un impressionnant ouvrage en pierre de taille servant de réserve incendie. Le citerneau Grande rue, 88350 Trampot Trampot 88350 Vosges Grand Est Les galeries souterraines de Trampot sont composées de trois bassins voûtés, de 360 m3, construits par l’entrepreneur Guémard de Damblain en 1884, au pied de la maison communale. Alimentés par une source, ils servaient de réserve et alimentaient, à leur tour, le nouveau lavoir. Depuis 1887, ces galeries servent de réserve incendie. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

