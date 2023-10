La forêt s’invite au Cirque-Théâtre d’Elbeuf Le Cirque théâtre d’Elbeuf Elbeuf, 18 novembre 2023, Elbeuf.

La forêt s’invite au Cirque-Théâtre d’Elbeuf Samedi 18 novembre, 17h40 Le Cirque théâtre d’Elbeuf Sur inscription, tarif spécial de 6€ pour l’ensemble spectacle + animation + visite du Cirque-Théâtre, a partir de 11 ans

Acte 1 : Spectacle acrobatique ON NE FAIT PAS DE PACTE AVEC LES BÊTES. Ce duo d’acrobates nous emmène en Amazonie, convoquant le cinéma de Werner Herzog et interrogeant non sans humour la domination de l’homme sur la nature.

Plus d’infos sur le spectacle : https://www.cirquetheatre-elbeuf.com/spectacle/on_ne_fait_pas_de_pacte_avec_les_betes/1760

Acte 2 : Animation : La forêt dans tous les sens

Venez découvrir à l’aide de tous vos sens des éléments de nos forêts normandes : touché, odorat, vue et ouïe. Le tout suivi d’un quizz pour tester vos connaissances sur les forêts tempérées et les forêts tropicales.

Acte 3 : Cerise sur le gâteau, le Cirque-Théâtre vous ouvre exceptionnellement ses coulisses pour découvrir les parties cachées de ce bâtiment patrimonial, inscrit à l’inventaire des monuments historiques.

Réservation et réglement :

Sur inscription obligatoire par mail (max 30 places) avant le 27/10.

La billeterie du Cirque-Théâtre vous recontactera afin de procéder au payement à distance.

Cette animation est proposée dans le cadre d’un partenariat avec le Cirque-Théâtre d’Elbeuf.

Le Cirque théâtre d'Elbeuf 2, rue Augustin-Henri, Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T17:40:00+01:00 – 2023-11-18T21:00:00+01:00

