Le cirque s’installe au Jardin d’Acclimatation Jardin d’Acclimatation, 22 avril 2023, Paris.

Du samedi 22 avril 2023 au lundi 08 mai 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

.Tout public. payant

7 € ou inclus dans le pass illimité

Pour les vacances de Pâques, du 22 avril au 8 mai 2023, le Jardin d’Acclimatation monte un grand chapiteau avec pas moins de deux spectacles par jour. Nous vous ferons aussi découvrir l’univers du cirque et ses coulisses, avec des animations, des initiations, des démonstrations, des expositions… Venez passer vos vacances au cirque !

Les jeux du cirque



Accueillis par l’indispensable M. Loyal, vos graines d’acrobates pourront s’initier avec de vrais artistes aux trois disciplines qu’apprennent tous « les enfants du cirque » : l’équilibre avec des échasses, des rouleaux américains, l’adresse avec des diabolos, des assiettes chinoises, des bilboquets et la jonglerie avec des foulards, des balles, des anneaux… De quoi susciter des vocations !

Au « Ludi Circus » installé autour du chapiteau, nos visiteurs s’amuseront en famille avec des jeux en bois géants – billard hollandais, chamboule-tout, jeu de palets – et des vélos amusants – monocycle, draisienne, tricycle, vélo sans guidon – pour devenir eux aussi de vrais équilibristes et surtout pour rire et s’amuser !

Et pour ressembler à de vrais clowns, rendez-vous à l’atelier de maquillage : nous allons vous grimer en clown blanc ou en Auguste !

Histoires de cirque

Sous un petit chapiteau, les visiteurs pourront découvrir, suivant un intarissable guide, une impressionnante collection de costumes de cirque, confectionnés à la main, parfois pour une unique représentation. Ils évoqueront la carrière d’illustres dompteurs, de clowns et d’acrobates. Paillettes et strass brilleront de tous leurs feux pour raconter des histoires, rappeler ces artistes et ressusciter leur numéro fétiche. Ne manquez pas cette visite magique !

Autre surprise, une immense maquette à hauteur d’enfant retrace la vie nomade d’un cirque, le montage du chapiteau, les roulottes et les caravanes qui l’entourent, les camions gigantesques qui transportent le matériel, les différents numéros sur la piste aux étoiles… Une manière de comprendre en un seul coup d’œil l’ébullition que suscitait cette petite caravane ambulante quand elle arrivait en Ville.

Sous le chapiteau



Avec deux représentations par jour, les artistes vous présenteront un spectacle de 40 minutes dans la plus pure tradition du cirque : cavalerie irlandaise, duo de bohème à la corde lisse, numéros de clowns, jonglage, équilibre… Installez-vous sur les gradins pour admirer le spectacle !

Spectacle – un ticket d’attraction ou inclus dans le pass illimité

Le Jardin d’Acclimatation vous invite à vivre toute une journée dans l’ambiance d’un cirque comme si vous étiez un membre de la troupe. Rencontrez les artistes, découvrez leur univers, initiez-vous à leurs plus beaux numéros et partagez en famille, entre amis, la magie du cirque.

Jardin d’Acclimatation Carrefour des Sablons, Bois de Boulogne 75016 Paris

Contact : https://www.jardindacclimatation.fr/evenement-cirque https://www.jardindacclimatation.fr/evenement-cirque

Jardin d’acclimatation