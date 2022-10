Le cirque piètre, 2 mai 2023, .

Le cirque piètre



2023-05-02 20:00:00 – 2023-05-02

5 12 EUR Le cirque pour tout le monde et avec tout le monde.

Julien Candy est le chef d’orchestre d’un spectacle de cirque d’objets du quotidien où les avions en papier et les fourchettes portent autant d’adrénaline que les êtres vivants. Et comme il a à cœur de vous faire participer, préparez-vous à animer ces artistes d’un soir !

La Faux Populaire (Cirque du quotidien)

Durée : 1h30 – dès 8 ans.

©Vincent dEaubonne

