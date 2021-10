Toulouse Zénith de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse LE CIRQUE PHENIX – GAIA Zénith de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Zénith de Toulouse, le vendredi 28 janvier 2022 à 20:00 GAIA – Par les femmes du cirque du monde Adulée, élevée au rang de déesse, même à celui de mère de tous les Dieux, à travers la célèbre figure de Gaïa, la femme est à la fois la force créatrice et le principe nourricier.

Qu’il s’agisse de littérature, de peinture ou de musique, la femme est omniprésente et ne cesse de nourrir l’imaginaire de son créateur. Elle est tour à tour héroïne, muse… modèle. Singulière voire mystérieuse, elle est aussi multiple et une source inépuisable d’inspiration.

Avec Gaïa, la voici portée sur la piste par le Cirque Phénix, où elle est sublimée avec force et poésie. Cette fresque acrobatique marquera le tournant du 20e anniversaire du Cirque Phénix, l’occasion d’affirmer son style unique et son audace sans cesse renouvelé. Donc au-rendez-vous de cette super production de cirque familiale, encore de l’inédit, de la performance, hors des sentiers battus. 50 artistes virtuoses

Une fresque acrobatique inédite

Casting et orchestre 100% fémini

Un grand spectacle de cirque pour toute la famille

Époustouflant ! https://youtu.be/IXYRK0t3noE Placement: Place numérotée Parking: A,B,C,D,H

Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : shop@bleucitron.net

Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse

