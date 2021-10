Pibrac Lab'Art Haute-Garonne, Pibrac “Le cirque penché” (chanson française festive) – Samedi 23 octobre Lab’Art Pibrac Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Lab'Art, le samedi 23 octobre à 21:00

**Présentation** Un esprit festif et guinguette souffle sur la scène. Un accordéon, une contrebasse, une guitare, trois voix, il n’en faut pas d’avantage pour guincher jusqu’à plus d’heure. Ils interprètent leurs propres compositions mais aussi des reprises de grands standards de la chanson (Emmenez-moi, La foule, Bella ciao, …) qu’ils remettent au goût du jour, ainsi que des groupes plus modernes (les Ogres de Barback, la Rue Ketanou, …). Ils amènent sur scène une ambiance de fête et de partage. Une idée en tête : faire participer et danser le public. [**En savoir plus**](https://lecirquepenche.wixsite.com/accueil)

Sur réservation

Lab'Art 6 Avenue du Bois de la Barthe, 31820 Pibrac

2021-10-23T21:00:00 2021-10-23T23:00:00

