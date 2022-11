Le cirque minimum Montchanin Montchanin Catégories d’évènement: Montchanin

Saône-et-Loire

Le cirque minimum Montchanin, 21 décembre 2022, Montchanin. Le cirque minimum

102 Avenue de la République Salle des fêtes « Le moderne » Montchanin Saône-et-Loire Salle des fêtes « Le moderne » 102 Avenue de la République

2022-12-21 – 2022-12-21

Salle des fêtes « Le moderne » 102 Avenue de la République

Montchanin

Saône-et-Loire Montchanin EUR Venez découvrir le cirque minimum. Un spectacle unique où le plus grand dompteur de tous les temps, Olibrius Macadam et son assistant Johnny Biscott, vont tenter d’apprivoiser les émotions les plus féroces !

Le fouet aura-t-il raison des émotions les plus incontrôlables ?

Sous vos yeux ébahis, nos deux héros vont libérer ces émotions, jusque-là solidement enfermées dans leur cage ! Mais dompter l’indomptable peut s’avérer périlleux et réserver bien des surprises… bibliotheque@mairie-montchanin.org +33 3 85 78 48 80 http://ville-montchanin.fr/ Salle des fêtes « Le moderne » 102 Avenue de la République Montchanin

dernière mise à jour : 2022-11-25 par

Détails Catégories d’évènement: Montchanin, Saône-et-Loire Autres Lieu Montchanin Adresse Montchanin Saône-et-Loire Salle des fêtes "Le moderne" 102 Avenue de la République Ville Montchanin lieuville Salle des fêtes "Le moderne" 102 Avenue de la République Montchanin Departement Saône-et-Loire

Montchanin Montchanin Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montchanin/

Le cirque minimum Montchanin 2022-12-21 was last modified: by Le cirque minimum Montchanin Montchanin 21 décembre 2022 102 avenue de la République Salle des fêtes "Le Moderne" Montchanin Saône-et-Loire Montchanin Saône-et-Loire

Montchanin Saône-et-Loire