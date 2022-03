Le cirque et les auriges Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Le cirque et les auriges Arles, 20 mars 2022, Arles. Le cirque et les auriges Musée départemental Arles antique Avenue Arles

2022-03-20 11:00:00 11:00:00 – 2022-03-20 12:15:00 12:15:00 Musée départemental Arles antique Avenue

Arles Bouches-du-Rhône 3 3 Christine Berthon, guide-conférencière, vous propose un regard inattendu sur les collections permanentes du musée sous forme d’une visite approfondie. Visitez le musée autrement… Ce dimanche la thématique porte sur “le cirque et les auriges” et les œuvres ne manquent pas dans les collections à ce sujet ! info.mdaa@departement13.fr +33 4 13 31 51 03 http://www.arles-antique.departement13.fr/ Christine Berthon, guide-conférencière, vous propose un regard inattendu sur les collections permanentes du musée sous forme d’une visite approfondie. Musée départemental Arles antique Avenue Arles

