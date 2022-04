Le Cirque Electrique accueille les compagnies CirkVOST et Le passager Cirque Electrique Paris Catégorie d’évènement: Paris

du mercredi 20 avril au dimanche 24 avril à Cirque Electrique

LE CIRQUE ELECTRIQUE ACCUEILLE CirkVOST ET LE PASSAGER LE SILENCE DANS L’ECHO Le Silence dans l’Echo est un conte hybride de cirque pour une acrobate et un musicien en scène, où s’entrecroisent trapèze, curiosités et bidouilles sonores. Une bulle de silence dans laquelle nous prenons le temps de nous perdre, de nous chercher, de nous connaître, de nous reconnaître et de cohabiter ; enfermés dans ce tripode qui leur sert de monde, les deux artistes nous racontent une histoire de vie, d’amour, de malentendus et de temps qui passe… DU 20 AU 24 AVRIL 2022 DU MERCREDI AU SAMEDI À 21H DIMANCHE À 17H Tarif réduit 11€ / Tarif plein 16€ Distribution : Acrobates – Sara Sandqvist. Musicien – Nicolas Forge. Metteur en scène – Nicolas Ramon Partenaires : Région Occitane – Département du Gard – Ville de La Grand Combe – Occitanie en Scène – Le Club des 6 – L’Abattoir Chalon dans la rue – La Transverse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T21:00:00 2022-04-20T22:00:00;2022-04-21T21:00:00 2022-04-21T22:00:00;2022-04-22T21:00:00 2022-04-22T22:00:00;2022-04-23T21:00:00 2022-04-23T22:00:00;2022-04-24T17:00:00 2022-04-24T18:00:00

