Le Cirque Electrique accueille la nouvelle création de Bertrand de Roffignac Le Cirque Electrique Paris, 12 septembre 2023, Paris.

Du mardi 12 septembre 2023 au dimanche 24 septembre 2023 :

.Public adultes. A partir de 13 ans. payant

Le Grand Œuvre de René Obscur est la deuxième pièce d’une trilogie initiée avec Les Sept Colis sans Destination de Nestor Crévelong (créé au Théâtre de Vanves en janvier 2023)

Bertrand de Roffignac / Théâtre de la Suspension

Dans un Continent aux instances démocratiques fracturées, René Obscur, un réalisateur passé maitre dans la confection de films contestataires à caractère pornographique, achève de créer une caméra révolutionnaire. Ce dispositif technique est capable de produire des films qui suscitent une jouissance sexuelle et spirituelle inégalée tout en défigurant irrémédiablement les acteurs qu’il capture. A l’aide de cet objet René aspire à créer le film parfait, un film capable d’infléchir l’inertie politique de son temps, un film qui serait aussi un hommage à sa muse disparue dans un incendie tragique, Elio.

Sa quête singulière attire l’attention d’Ange Cratère, héritier d’une des plus grandes fortunes du Continent…

Attention, certaines scènes de ce spectacle peuvent heurter la sensibilité des jeunes spectateurs.

Conception, texte et mise en scène : Bertrand de Roffignac

Scénographie : Henri-Maria Leutner

Assistanat scénographie : Benjamin Marre

Création et Régie Lumière : Grégoire de Lafond / Thomas Cany

Création Sonore : Axel Chemla Romeu-Santos

Création masques et accessoires : David Ferré

Régie Générale : Charlotte Moussié / Clément Balcon

Régie Son : Martial de Roffignac / Antoine Blanc

Administration : Dany Krivokuca

Interprètes : Adriana BREVIGLIERI, Axel CHEMLA, Bertrand DE ROFFIGNAC, Gall GASPARD, Marion GAUTIER, Xavier GUELFI, Loup MARCAULT-DEROUARD, Francois MICHONNEAU, Pierre PLEVEN, Erwan TARLET, Baptiste THIÉBAULT

Soutiens : Cirque Électrique, Théâtre du Châtelet.

Avec la participation du Jeune Théâtre National.

Coproduction du théâtre de l’Arsenal scène conventionnée d’intérêt national « art et création pour la danse » de Val-de-Reuil.

Le Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris

Contact : +33954544724 reservation@cirque-electrique.com https://www.facebook.com/CirqueElectrique.Paris https://cirqueelectrique.placeminute.com/event/contemporain/le-grand-oeuvre-de-rene-obscur,41532.html?_locale=fr

Vahid Amanpour