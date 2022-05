Le Cirque Electrique accueille la compagnie Inhérence du 12 au 15 mai 2022 Cirque Electrique, 12 mai 2022, Paris.

LE CIRQUE ELECTRIQUE ACCUEILLE LA COMPAGNIE INHÉRENCE RADIUS ET CUBITUS, LES AMANTS DE POMPÉI OPÉRETTE CIRCASSIENNE EN LATIN Pour 4 acrobates et 2 musiciens À partir de 12 ans. Radius et Cubitus, les Amants de Pompéi est une éruption musicale, acrobatique et déjantée, sur l’identité des Amants de Pompéi, nos représentations du couple et ses mystères.

Tarif plein : 16€ / Tarif réduit : 13€ / Tarif jeune (- 18 ans) : 11€

Opérette circassienne en latin pour 4 acrobates et 2 musiciens.

Cirque Electrique place du maquis du vercors 75020 paris Paris Paris 20e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T21:00:00 2022-05-12T22:00:00;2022-05-13T21:00:00 2022-05-13T22:00:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T22:00:00;2022-05-15T17:00:00 2022-05-15T18:00:00