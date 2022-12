scène ouverte Le cirque du bout du monde, 4 mars 2023, Lille.

scène ouverte Samedi 4 mars 2023, 20h30 Le cirque du bout du monde

Tarif plein : 2€ | tarif enfant -12 ans : 0€

Amateurs et professionnels vous présentent leurs nouveaux numéros en cours de création au cours d’une soirée festive et spectaculaire

Le cirque du bout du monde 2 Bis rue courmont Lille-Moulins Lille 59024 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:ecole@lecirqueduboutdumonde.fr »}, {« link »: « http://lecirqueduboutdumonde.fr/les-dimanches-en-famille/ »}]

0320884831 http://lecirqueduboutdumonde.fr/ https://www.facebook.com/lecirqueduboutdumonde/ L’association vise à la promotion et au développement des arts du cirque, cela passe par plusieurs chemins, la pratique artistique en elle-même, mais également la découverte de spectacles, la rencontre entre les publics et les équipes artistiques entre autre chose. Le Cirque du Bout du Monde souhaite ainsi la mise en place d’un parcours permettant à la population de découvrir de manière relativement approfondie les arts du cirque et plus largement les arts de la scène, mais aussi de devenir des amateurs actifs, exigeants et curieux.

Amateurs et professionnels vous présentent leurs nouveaux numéros en cours de création au cours d’une soirée festive et spectaculaire

1h30

Les dimanches en famille reviennent pour la saison 2022-2023 avec encore et toujours un atelier d’initiation aux arts du cirque familial et un spectacle à découvrir tous ensemble. L’atelier permet aux familles de vivre une expérience inédite et d’appréhender les différentes disciplines du cirque en s’amusant.

2 modes de fonctionnement pour les ateliers :

Ateliers ouverts aux fratries (tous âges) : 2 octobre, 4 mars, 2 avril

Ateliers ouverts à 1 parent + 1 enfant (6-12 ans)

Renseignements et réservations pour les ateliers : ecole@lecirqueduboutdumonde.fr

Des places pour les ateliers sont également réservables auprès de nos partenaires

Centre social Marcel Bertrand : 03 20 52 77 34

Association FilaFil : 03 20 32 66 96

Réservations pour les spectacles @ Via la billetterie en ligne Pay Asso

http://lecirqueduboutdumonde.fr/les-dimanches-en-famille/



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T20:30:00+01:00

2023-03-04T22:00:00+01:00